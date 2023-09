(Di venerdì 8 settembre 2023) In questi giorni tiene banco ildi Khvichatskhelia: l’attaccante georgiano è stato al centro dei rumors riguardanti il suodi contratto. La stessa SSC Napoli ha rilasciato unin merito: tutte le ultime. Khvichatskhelia, si sa, è uno degli uomini in più di questo Napoli. Lo sa bene Rudi Garcia, lo sanno bene i tifosi e non può non saperlo il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, attraverso ilapparso sul profilo X (Twitter) ufficiale della società partenopea, ha smentito al momento ogni contatto con l’entourage del calciatore, che a sua volta ha tranquillizzato tutti spiegando che la situazione non rappresenta difatti un problema sostanziale. Ma qual è lo stato dell’arte delle cose legato al suo ...

Se un domanisarà pronto per Real o Barcellona, sarà una questione che verrà valutata in". Il padre di Kvaratskhelia sullo stipendio al Napoli . La versione di Jugeli è stata poi ...Sul: 'Real o Barça Valuteremo inse sarà pronto per quelle squadre'. Napoli, parla l'agente di- Un commento, poi, anche da parte di Badri, padre del talento georgiano: 'La mia ...... 'Cosa preferiremmo tra Real o Barcellona Valuteremo inse Khvicha sarà pronto per quelle ... 'La mia famiglia non ha alcun problema con lo stipendio di. I tifosi devono sapere che non ...

Futuro Kvara, cambia tutto dopo il comunicato: c’è una novità sul rinnovo Spazio Napoli

In campionato il georgiano non ha mostrato una condizione ottimale. Oggi spera di tornare al gol con la nazionale contro la Spagna ...Ultime notizie Napoli - Il calcio è bugia, avrebbe detto Rafa Benitez. C'è un accordo di massima tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia sul rinnovo di contratto, lo annuncia l'edizione odierna del Corr ...