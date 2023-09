Fumogeni e striscioni | due tifosi nei guai

(Di venerdì 8 settembre 2023) Denunce e sanzioni per un supporter del Bari e un altro della Ternana in due partite al "Libero Liberati"

Denunce e sanzioni per un supporter del Bari e un altro della Ternana in due partite al "Libero Liberati"

Terni, 8 settembre 2023- Gli agenti della Digos della Questura hanno individuato due tifosi, uno del Bari e l'altro della Ternana, responsabili di "comportamenti illegittimi" allo stadio in due divers ...Comportamenti illegittimi allo stadio Liberati di Terni durante Ternana-Bari dello scorso 3 settembre e Ternana-Sampdoria del 19 agosto: nei guai due tifosi. I provvedimenti Una denuncia è scattata pe ...