(Di venerdì 8 settembre 2023) Il presidente della Provincia di Trento, Mauriziouccidere un’altra orsa. Nel mirino questa volta è finita F36, identificata dalle analisi genetiche come la responsabile dell’aggressione avvenuta lo scorso 30 luglio in località Mandrel ai danni di due giovani e del falso attacco a una coppia di escursionisti registrato, il successivo 6 agosto, in località Dos del Gal, nel Comune di Sella Giudicarie. Mapreparata dalla Provincia guidata dal centrodestra, come spiegato da il Dolomiti, fadalee finisce per sminuire già di suo la pericolosità del, mai protagonista di eventi violenti prima di 40 giorni fa. Esulla ricostruzione dell’aggressione, secondo il quotidiano locale, sussistono diverse ...

TRENTO . E' lui l'ospitone ''misterioso'' che la Giuntaaveva annunciato ma del quale non si conosceva il nome fino a pochi attimi fa (tanto che c'... Lo scopo del contestessere quello di ...Decisione, quella di, che come non ha preso in considerazione, come ha evidenziato l'Enpa , ...per dare un quadro il più vario possibile del perimetro di analisi entro cui ci simuovere, ...... commenta quest'ultima uscita di: " Siamo seriamente preoccupati per le soluzioni drastiche cheintraprendere nei confronti di orsi e lupi senza che nessuno, nemmeno da Roma, ...

Fugatti vuole abbattere anche l’orsa F36. “Ma l’ordinanza fa acqua da tutte le parti” Il Fatto Quotidiano

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, vuole uccidere un’altra orsa. Nel mirino questa volta è finita F36, identificata dalle analisi genetiche come la responsabile ...“Siamo seriamente preoccupati per le soluzioni drastiche che Fugatti vuole intraprendere nei confronti di orsi e lupi senza che nessuno, nemmeno da Roma, lo fermi. Come LEAL abbiamo depositato un ...