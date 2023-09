"Fuga inquietante". Continua la caccia al terrorista evaso nel Regno Unito

(Di venerdì 8 settembre 2023) Prosegue laall'indopo ladal carcere, come in un film, dell'ex militare Daniel Khalife: ecco le dichiarazioni di Scotlan Yard e del ministro della Giustizia britannico

... in cerca di accoglienza prima di continuare la suaverso nord, verso l'Irlanda. A Dublino, ... Un invitoche Miren accetta immergendosi nell'indagine sulla scomparsa della ragazza con l'...... grido drammatico e, che fa pensare alle grandi opere di Rossellini , per ricordare la ... un'insegnante afghana ine altri espatriati verso la Bielorussia non c'è ancora l'aria del ...... aggiunge Allen, che pure ha scritto un raffinato Jean Fournier dall'profilo damerino e ... 'non pensarci troppo' , ed è quello che noi possiamo fare, perché non c'è via di, non ...

"Fuga inquietante". Continua la caccia al terrorista evaso nel Regno ... ilGiornale.it

Prosegue la caccia all'evaso in Regno Unito dopo la fuga dal carcere, come in un film, dell'ex militare Daniel Khalife: ecco le dichiarazioni di Scotlan Yard e del ministro della Giustizia britannico ...Una fuga rocambolesca lungo la strada statale Domitiana è culminata con l'arresto di due individui da parte dei carabinieri di Mondragone, nel Casertano.