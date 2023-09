Friuli Doc | programma sabato 9 settembre

Leggi su udine20

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo la spettacolare inaugurazione di ieri, in Piazza Libertà,Doc entra nel vivo con la seconda giornata dizione. Ottime le presenze nella prima giornata di evento, caratterizzata dalla forte presenza di udinesi e friulani accorsi per applaudire le autorità e l’ospite d’onore Giannola Nonino. Il successo dell’inaugurazione e degli appuntamenti di venerdì è stato confermato dalle numerose presenze e dall’ottimo riscontro di prenotazioni degli eventi organizzati per la seconda giornata. Le degustazioni di prodotti tipici e i laboratori artigianali hanno registrato il tutto esaurito con largo anticipo, già prima dell’apertura diDoc. In mattinata grande interesse per la presentazione del volume di “Guide di Repubblica” relativa allo sport e le vacanze outdoor nel territorio delVenezia ...