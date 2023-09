Friuli Doc dal 7 al 10 settembre a Udine

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il sole e il caldo hanno fatto da cornice all’inaugurazione della 29esima edizione diDoc, la manifestazione enogastronomica più importante della Regione. Questo pomeriggio si sono dati appuntamento sul palco allestito in Piazza Libertà ai cittadini friulani, ad ascoltare e ad applaudire le autorità presenti, con il Sindaco Alberto Felice De Toni e il vicesindaco Alessandro Venanzi, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l’Assessore al Turismo Sergio Emidio Bini e l’ospite d’onore Giannola Nonino. Come di consueto il concerto della Fanfara della Brigata Alpina “Julia” ha accompagnato l’inaugurazione e la sfilata successiva. Il Sindaco diAlberto Felice De Toni ha voluto salutare il folto pubblico presente ricordando come l’innovazione di 29 anni fa sia diventata ora una splendida tradizione, ancora ...

Seconda giornata di Friuli Doc 2023. Ecco gli appuntamenti per venerdì 8 settembre inizia il lungo fine settimana che la città di Udine dedica a Friuli DOC. Nel pomeriggio prenderanno il via le degust ...Inaugurata la 29. edizione in piazza Libertà a Udine Udine, 7 set - "La forza di una grande manifestazione come Friuli Doc è la continuità , elemento fondamentale per rendere l'evento ...