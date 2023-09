Freddato davanti a casa mentre usciva dal garage

Dalle prime informazioni l'uomo è stato vittima di un agguato intorno alle 23,a colpi di arma da fuoco mentre usciva dal garagealla sua abitazione in via Brigata Sassari. Sul posto ...commenta Omicidio nella notte a Fonni (Nuoro). Giovanni Mureddu, un autotrasportatore di 49 anni, è stato vittima di un agguato intorno alle 23,a colpi di arma da fuocoalla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di Fonni e della questura di Nuoro. Giovanni Mureddu, un autotrasportatore di 49 ...Giovanni Mureddu, 49 anni, è statoa colpi di arma da fuocoalla sua abitazione in via Brigata Sassari, intorno alle 23 di ieri

Camionista ucciso davanti casa, choc a Nuoro: Giovanni freddato da una raffica di proiettili leggo.it

Omicidio questa notte a Fonni , nel Nuorese. La vittima è Giovanni Mureddu autotrasportatore di 49 anni. Dalle prime informazioni l'uomo è ...Giovanni Mureddu, autotrasportatore di 49 anni, è stato freddato a colpi di arma da fuoco a Fonni, nel nuorese ...