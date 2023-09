Frank Zappa | avanguardia con la voce di Tina Turner

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sperimentale, visionario, camaleontico. All'inizio degli anni '70 sempre in movimento con i suoi Mothers of Invention. Nel settembre 1973 pubblicarono «Over-Nite Sensation». La mossa fu quella di creare una formazione diversa per esplorare nuove soluzioni sonore.decise di rendere protagonista la suamettendola in primo piano e perfezionandosi anche come chitarrista. Era a tutti gli effetti una nuova band con un nuovo sound e, negli anni successivi, diverse canzoni tratte dall'album divennero un punto fermo anche dal vivo: «I'm The Slime», «Fifty -Fifty», «Zomby Woof» e «Camarillo Brillo». In «Over-Nite Sensation» il nuovo gruppo dei Mothers era composto da musicisti radicati nel jazz (il tastierista George Duke, il violinista Jean-Luc Ponty, il batterista Ralph Humphrey e il trombettista Sal ...

Il genio di Frank Zappa attraverso 3 suoi imperdibili album ReWriters

Nel 1973, Frank Zappa & The Mothers erano di nuovo in movimento. L'anno precedente erano usciti due album – il colpo da maestro jazz-fusion Waka/Jawaka in luglio e il suo seguito The Grand Wazoo in no ...