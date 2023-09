Franco Ricciardi incanta Mercogliano nel ricordo di Roberto Bembo

Giovedi 14 settembre a Salerno, in piazza Mario, alle ore 18, apertura della festa. A ...proposta di legge sul salario minimo e della manifestazione nazionale Cgil del 7 ottobre con...Big Soul Mama Gruppo già collaboratore di Tiziano Ferro), Enzo Rossi (autore di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo,, Sal Da Vinci e altri), Danilo Riccardi (già collaboratore di Renato ...Big Soul Mama Gruppo già collaboratore di Tiziano Ferro), Enzo Rossi (autore di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo,, Sal Da Vinci e altri), Danilo Riccardi (già collaboratore di Renato ...

Franco Ricciardi stasera a Mercogliano: tutte le info sul concerto Orticalab

A Frattamaggiore il batterista e paroliere ricordato da nomi come Ronnie Jones e Franco Ricciardi venerdì 8 nell’anfiteatro “Franco Del Prete”, dedicato ...A Mercogliano l' estate non è finita, settembre inizia con l' energia travolgente di Franco Ricciardi. «Per natura non mi piace osare troppo se non ho i pezzi del ...