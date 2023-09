Francia | bufera per le minacce di morte al preside che ha fermato una studentessa con l’abaya

(Di venerdì 8 settembre 2023) Èindopo che il padre di una, a cui era stato impedito l’ngresso a scuola perché indossava, il tradizionale abito arabo recentemente vietato navigare Paese, ha minacciato diildell’Istituto scolastico responsabile del provvedimento. “Sonoestremamente scioccanti”, ha detto a Bfmtv il ministro dell’Educazione nazionale francese, Gabriel Attal assicurando il suo “pieno appoggio” aldel liceo di Clermont-Ferrand oggetto dididopo aver vietato l’ingresso giovedì nell’istituto scolastico alla una ragazza che indossava, L’abito lungo, utilizzato in alcuni paesi musulmani, è stato vietato nelle scuole in ...

Giuliano Amato non ci sta. E dopo lascatenata dalla sua intervista a Repubblica sulla strage di Ustica, replica ai suoi ...Chi ha scritto che la mia intervista è fonte di attriti con la...... https://www.corriere.it/esteri/23_settembre_03/come - lapidare - donna - adultera -- ... SPECIALMENTE IN INGHILTERRA MA ANCHE INED ALTRE NAZIONI EUROPEE PER I NOTI GRAVISSIMI FATTI ...... poi una spia, un assassino e un dongiovanni - nella Russia sovietica, in Germania e indal ... nei lager e nei salotti e addirittura su un aereo in mezzo allache può cadere e non cadere,...

Francia, bufera per le minacce di morte al preside che ha fermato ... Secolo d'Italia

Shelton, il nuovo Bum Bum Becker, o il russo buono, Rublev, che magari poi inneggia all’Ucraina in mondovisione Alla viglia delle sfide finali degli US Open è ancor più bello sognare l’epilogo più ro ...Giuliano Amato non ci sta. E dopo la bufera scatenata dalla sua intervista a Repubblica sulla strage di Ustica, replica ai suoi detrattori. In primis a quellli che lo hanno accusato di aver creato una ...