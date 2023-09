Francia | 16enne turco morto dopo scontro con auto polizia | inseguito mentre impennava in moto | timore nuovo caso Nahel

Laè ancora scossa dalle violenze e devastazione esplose nelle banlieue e che hanno investito l'intero Paese dopo un caso molto simile a quello di Sefa, l'uccisione del 17enne Nahel a un ...Il, in arresto cardiaco, sarebbe stato rianimato dai soccorsi e portato, invano, in ospedale.di violenti scontri urbani non solo nella regione di Parigi ma in tutto il resto della. La ...Tragedia in. Il, a bordo della sua moto da cross, secondo quanto riportato da Le Figaro, non si sarebbe fermato a un controllo della polizia. L'incidente è avvenuto alle 18.20 di ...

Francia, 16enne muore in banlieue inseguito dalla polizia Sky Tg24

Il giovane era scappato all'alt. Risale la tensione. E arrivano le forze speciali contro le violenze urbane Torna la brigata di intervento rapido Crs-8 per le strade di Francia, l'unità scelta della p ...