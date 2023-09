Francesca Michielin stop al tour | “I medici mi hanno detto che devo fermarmi | torneremo presto a cantare insieme”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il 2023 disi è aperto con il nuovo album, Cani Sciolti pubblicato a febbraio, seguito da unteatrale al quale ha fatto coda la tranche estiva. Nel corso della stagione live outdoor, l’artista si è dovuta fermare i primi del mese di agosto, quando con un video comunicava ai fan di dover annullare le date previste a Castellaneta Marina e San Vito Al Tagliamento, a causa di un intervento effettuato nei giorni successivi. L’artista di Bassano Del Grappa inoltre avvisava di riprendere ilcon le date di settembre, culminanti con l’appuntamento in Arena Di Verona per Una Nessuna Centomila In Arena. Nella giornata odierna dell’8 settembre, laprossima al ritorno su Sky per la seconda edizione alla conduzione di X Factor, ha pubblicato un lungo post nel quale annuncia ...