Francesca Michielin annulla tutti i concerti | “Dolori insostenibili | non è il momento di tornare sul palco”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023)si ferma di nuovo per motivi di salute. Era già successo il mese scorso, quando si era sottoposta a un intervento e per questo aveva dovuto rinunciare a qualche appuntamento live. Ora però sui social la cantante in un lungo post ha spiegato ai fan di non essere ancora in forma. “Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di ‘imperfezione’, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo”. Il post dientra quindi nel dettaglio di quanto accaduto nell’ultimo anno: ...