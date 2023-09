Frana del Fréjus | il tunnel riapre ai mezzi pesanti entro domenica

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il traforo stradale delriaprirà aitra domani e, dopo lache in Maurienne, il 27 agosto scorso, ha provocato la chiusura dell'autostrada francese A43, congestionando il traffico verso il traforo del Monte Bianco. Lo ha detto il ministro francese ai Trasporti, Clément Beaune, intervistato da France Bleu Pays de Savoie: "Sicuramente riusciremo a riaprire la A43 questo fine settimana, spero domani. Questa mattina farò un'ultima riunione tecnica con i servizi autostradali, il dipartimento, i servizi statali e le autorità locali, affinché l'A43 riapra nel fine settimana, probabilmente da domani".

