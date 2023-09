Fotogallery - Papa Francesco riceve Sylvester Stallone

CON LA FAMIGLIA 08 settembre 2023 12:59Francesco riceve Sylvester Stallone - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...commentaFrancesco riceve Sylvester Stallone - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisciFrancesco riceve Sylvester Stallone - - > leggi dopo - - > ingrandisci ...e 83' Lewandowski Vai alla

Brandizzo, l'ultimo video di Kevin, il "ti amo" al papà e il "testamento ... Il Riformista

Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano l'attore e regista americano Sylvester Stallone. Dell'udienza papale al celebre interprete di successi planetari come Rocky e Rambo dà notizia il Boll ...“Avremo il tempo di giocare con nostro figlio E, anche se trovassimo il tempo, non sappiamo più giocare con qualcosa che non sia digitale! “Cosa potremo fare per far divertire un bambino” I futuri ...