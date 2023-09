FOTO – Sommer è carico | «Una buona sessione! Tutto pronto per domani»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023) Yann, portiere dell’Inter, continua a prepararsi con la “sua” Svizzera in vista della partita contro il Kosovo. SESSIONE – A seguire il messaggio e lapubblicate sul profilo Instagram del portiere svizzero dell’Inter, Yann, in vista di Kosovo-Svizzera, partita valida le qualificazioni ad Euro 2024 in programmasera. “Unaper. -“. Yann– InstagramFonte: Instagram YannInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati