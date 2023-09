FOTO ? Thuram a segno con Francia | dolce risveglio | «Bonjour»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Marcusha concluso una settimana da urlo tra Inter e. Ieri il primo gol in assoluto con la maglia della sua nazionale DA URLO ? Meglio di così non poteva iniziare la stagione 2023-24 di Marcus. Dopo il primo gol con la maglia dell’Inter, domenica scorsa, ieri sera il figlio d’arte ha timbrato anche con la. Prima volta assoluta con la Nazionale per il neo attaccante nerazzurro, subentrato a Olivier Giroud. Ilè ovviamente moltopic.twitter.com/r6Sw4jZCGs — Marcus(@Marcus) September 8, 2023 Fonte: Twitter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Non c'è due senza tre . Dopo i passaggi di Marcusall'Inter e di Timothy Weah alla Juventus, arriva in Serie A un altro figlio d'arte. Si ...dell'ex interista Julio - in......FOTOGALLERY %srimanenti euro 2024 Vince la Francia, ok anche Olanda e Polonia La Francia batte l'Irlanda (2 - 0) e si conferma al primo posto del gruppo B. Segna l'interista, ko il ...

Marcus Thuram: dopo il primo gol con l'Inter, quello con la Francia - Sportmediaset Sport Mediaset

Primo gol con l'Inter e primo gol con la Francia per Marcus Thuram: ecco i festeggiamenti social dell'attaccante