Forteto | nuova commissione | riflettori sui rapporti politici e istituzionali ' Indagate anche sui soldi'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Via libera dalla Camera: ora si riparte dopo il nulla di fatto nella scorsa legislatura. Il monito di Bambagioni (ex Pd) e l'appello di Mugnai ('Soffrite e andate fino in fondo') .

Via libera dalla Camera: ora si riparte dopo il nulla di fatto nella scorsa legislatura. Il monito di Bambagioni (ex Pd) e l'appello di Mugnai ('Soffrite e andate fino in fondo') .Via libera dalla Camera: ora si riparte dopo il nulla di fatto nella scorsa legislatura . Il monito di Bambagioni (ex Pd) e l'appello di Mugnai ('Soffrite e andate fino in fondo') ......civile nel procedimento sul, ma poi non avrebbero mai avanzato agli imputati la richiesta di risarcimento danni a favore delle vittime. Uno scontro che rischia peraltro di creare una...

Forteto, nuova commissione: riflettori sui rapporti politici e ... LA NAZIONE

Via libera dalla Camera: ora si riparte dopo il nulla di fatto nella scorsa legislatura. Il monito di Bambagioni (ex Pd) e l’appello di Mugnai ("Soffrite e andate fino in fondo") .Roma, 7 set (Adnkronos) - L'aula della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge Donzelli ed altri sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la ...