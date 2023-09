Forte terremoto tra Pesaro e Ancona | ancora terrore nelle Marche

(Di venerdì 8 settembre 2023) La terra trema. Dopo i Campi Flegrei, unascossa diè stata avvertita nell'Adriatico, circa 30 chilometri al largo di. Il, di magnitudo 3.9, sarebbe stato avvertito anche ade Senigallia e su tutta la costa Marchigiana Anconetana. L'Epicentro della scossa si trova a 30 chilometri a est di Fano e 37 chilometri a nord est di, più o meno nella zona in cui, il 9 novembre 2022, si verificarono due forti scosse (5.5 e 5.2) che causarono danni e sfollati tra l'Anconetano e il Pesarese. Nel dettaglio ilè stato registrato dai sismografi alle 16.36 ed è localizzato a una profondità di circa 6 chilometri. Una breve scossa, percepita però dall'intera cittadinanza: mobili e lampadari ballavano ...

