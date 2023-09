Formia Polizia scientifica a lavoro nella villetta di via dei Pini | presunto bunker di Antonio Bardellino VIDEO

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 8 settembre 2023)– Si sono protratti più del previsto giovedì mattina gli accertamenti tecnici e genetici compiuti dalla squadra “sopralluoghi” delladi Roma all’esterno e all’interno delladi Via dei7, nel complesso residenziale del Villaggio del Sole a, in una cui botola sotterranea si sarebbe nascosto, sino al 2018,il fondatore L'articolodi via deidiTemporeale Quotidiano.