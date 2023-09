(Di venerdì 8 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Per il quinto anno consecutivoItalia sarà presente aldel, la fiera dedicata agli amanti della vanlife e delle vacanze outdoor, che si svolgerà a Parma da domani al 17 settembre. L’Ovale Blu esporrà, in anteprima nazionale, la nuova generazione del, ilche porta a nuovi livelli sia il comfort sia l’esperienza di guida. Realizzato sulla piattaformalanciata quest’anno, per le nuove generazioni dei leader di mercatoe Tourneo, e concepito per offrire un ambiente confortevole e familiare anche quando si è in viaggio, il nuovointroduce avanzate tecnologie di assistenza alla guida e di connettività. Prendendo ...

ROMA - Per il quinto anno consecutivoItalia sarà presente aldel camper, la fiera dedicata agli amanti della vanlife e delle vacanze outdoor, che si svolgerà a Parma da domani al 17 settembre. L'Ovale Blu esporrà, in ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionatedi Monaco 2023 ArticoloSUVufficializza il nuovo Transit Custom Nugget: ecco come si rinnova il camper van 92 25 ...... e Simac Tanning Tech ,internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie ... tra cui la prima collezione di Peter Hawkings per Tome quella di Sabato De Sarno per Gucci, ...

Ford, al Salone del camper debutta il Transit Custom Nugget Tiscali

ROMA (ITALPRESS) - Per il quinto anno consecutivo Ford Italia sarà presente al Salone del camper, la fiera dedicata agli amanti della vanlife e delle vaca ...Annuncio vendita Ford EcoSport 1.5 Ecoblue 95 CV Start&Stop Titanium usata del 2021 a Firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ...