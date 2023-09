Fonni Giovanni Mureddu ucciso mentre stava uscendo dal suo garage

Nella notte un agguato in piena regola ha scosso la cittadina di, in provincia di Nuoro . Il 49enneMureddu è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco mentre stava uscendo dal suo garage. Chi ha sparato, lo avrebbe fatto più volte e con la ...Omicidio questa notte a, nel Nuorese. La vittima èMureddu autotrasportatore di 49 anni. Dalle prime informazioni l'uomo è stato vittima di un agguato intorno alle 23, freddato a colpi di arma da fuoco ...Ucciso in un agguato a colpi di arma da fuoco di fronte alla sua abitazione. È successo nelle prime ore di venerdì 08 settembre a, in provincia di Nuoro . La vittima si chiamaMureddu ed è stato freddato di fronte alla propria abitazione di via Brigata Sassari. Dopo l'omicidio sul posto sono accorsi gli uomini ...

Agguato in strada: 49enne ucciso a colpi di pistola a pochi passi dal suo garage Today.it

È successo nella notte a Fonni, un uomo di 49 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Sembra essersi trattato di un agguato ...Omicidio questa notte a Fonni , nel Nuorese. La vittima è Giovanni Mureddu autotrasportatore di 49 anni. Dalle prime informazioni l'uomo è ...