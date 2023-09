Fognini escluso dalla Davis | si sospetta per la vicinanza a Barazzutti possibile candidato alla Federtennis

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 settembre 2023) Bufera sulla Coppa, come ricorda anche il Corriere della Sera. L’Italia di Volandri deve affrontare i forfait di Berrettini e Sinner, il primo previsto il secondo no, e convivere con la polemica legata all’esclusione a sorpresa (qui il suo sfogo) di. L’Italia giocherà a Bologna dal 12 al 17 settembre contro Cile, Canada e Svezia. Doveva essere la passeggiata di salute del Dream Team, riunito nelle qualificazioni della Coppa, a Bologna. È diventata una bufera nella quale diventa difficile mettere ordine, incendiata dai forfeit di Matteo Berrettini (scontato dopo la storta di New York) e Jannik Sinner (meno ovvio perché il giocatore dopo aver perso da Zverev all’Open Usa, a caldo, aveva confermato la presenza) ma, soprattutto, dalle parole piene di risentimento e dolore di Fabio, il veterano ...