Foggia-Giugliano a porte chiuse | la decisione del Prefetto

(Di venerdì 8 settembre 2023) Si disputerà ail match della seconda giornata di campionatoprevista per lunedì 11 Settembre. In ottemperanza all’ordinanza deldinotificata l’8 settembre 2023 alle ore 17:30,sarà disputata aper motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... Benevento vs Virtus Francavilla diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Alessio Colombo ore 20:45 Serie C NOW 2a Giornata Girone C:vsdiretta ......Markiyan Voytyuk Ancona Paolo Tomasi Schio Mattia Drigo Portogruaro CROTONE TURRIS Samuele Andreano Prato Marco Matteo Barberis Collegno Matteo Paggiola Legnago Mauro Gangi Enna...Ilritrova altresì Nobile, oltre a Garattoni e Beretta, ma perde l'impianto interno per un ... Quindi con ilsi giocherà a porte aperte, senza pubblico invece la sfida successiva contro ...

Ufficiale: Foggia-Giugliano si gioca a porte chiuse FoggiaToday

FOGGIA – Il Calcio Foggia 1920 comunica, in ottemperanza all’ordinanza n. 0059578 del Prefetto di Foggia notificata l’8 settembre 2023 alle ore 17:30, che la gara Foggia-Giugliano in programma lunedì ...Il Calcio Foggia 1920 comunica, in ottemperanza all’ordinanza n. 0059578 del Prefetto di Foggia notificata l’8 settembre 2023 alle ore 17:30, che la gara Foggia-Giugliano in programma lunedì 11 ...