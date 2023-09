Fiumicino | lavori appaltati | al via finalmente il cantiere del PalaFersini

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 settembre 2023)– La città diriavrà presto il suo palazzetto dello sport. Ad annunciarlo è l'assessora aiPubblici, Giovanna Onorati, rendendo noto che nella giornata del 7 settembre 2023, è stato firmato il verbale di consegna del, appaltato il 15 giugno di quest'anno. La scadenza dei, precisa l'assessora, è prevista per maggio 2025. "Un'opera attesa da molto tempo – spiega Onorati – chepotrà vedere la luce migliorando gli spazi di aggregazione sportiva per i giovani della nostra città".