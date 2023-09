Firenze | Soffiano senz' acqua I residenti | Ancora disagi | non ne possiamo più

(Di venerdì 8 settembre 2023) È almeno la sesta rottura in cinque anni della tubazione che approvvigiona i rioni die Monticelli, iprotestano: 'Facciano un lavoro complessivo una volta per tutte e non rattoppi'

È almeno la sesta rottura in cinque anni della tubazione che approvvigiona i rioni die Monticelli, i residenti protestano: 'Facciano un lavoro complessivo una volta per tutte e non rattoppi'

È almeno la sesta rottura in cinque anni della tubazione che approvvigiona i rioni di Soffiano e Monticelli, i residenti protestano: "Facciano un lavoro complessivo una volta per tutte e non rattoppi"