Firenze | furto da 3mila euro in un’auto in via Jacopo Nardi Arrestato 53enne

MET - Firenze. Furto da 3000 euro su un'auto in zona centro MET - Provincia di Firenze

La scorsa notte intorno alle 5 la Polizia di Stato ha arrestato in via Jacopo Nardi, nel centro di Firenze, un cittadino tunisino di 53 anni con l’accusa di furto aggravato su autovettura.Firenze, 8 settembre 2023 - Sperava di mettere a segno l'ennesimo ... di stato ha fermato in via Jacopo Nardi un cittadino tunisino di 53 anni con l’accusa di furto aggravato su autovettura. L’allarme ...