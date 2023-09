Notte agitata all'ospedale di Santa Maria Nuova. Il colpevole, un uomo di 39 anni, se l'è presa anche con i sanitariPaura a Rifredi per un uomo che ha dato insul terrazzo di casaGiovane dà in. Ha usato una catena cercando di ferire anche una passante

Firenze, dà in escandescenze e tenta di sfasciare il pronto soccorso LA NAZIONE

Notte agitata all’ospedale di Santa Maria Nuova. Il colpevole, un uomo di 39 anni, se l’è presa anche con i sanitari ...Firenze, 8 settembre 2023 – Mattinata movimentata al centro di accoglienza straordinaria (Cas) per minori stranieri non accompagnati in via Villamagna. Un giovane ha dato in escandescenza, riversando ...