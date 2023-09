Firenze | arrestato un minore per tentata rapina ai danni di anziano che portava a spasso il cane alle Cascine

L'aggressione è avvenuta a giugno in piazza Vittorio Veneto. Il minorenne è stato individuato anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianzaL', è stato trovato in possesso di altro bancomat evidente provento di precedente azione ... Per l'uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale di...Viene inaugurata davanti a Palazzo Vecchio ala statua del David realizzata da Michelangelo ... 1976 - Vienea New York il finanziere italiano Michele Sindona . 2007 - Si svolge in ...

Firenze, tentata rapina ad un 74enne colpito con un bastone: arrestato un minore 055firenze

All’esito delle risultanze investigative raccolte, pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato ritenuto l’autore di un tentativo di rapina aggravato commesso il 28 giugno scorso ...L’aggressione è avvenuta a giugno in piazza Vittorio Veneto. Il minorenne è stato individuato anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza ...