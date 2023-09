Filorusso e non credibile Così Kiev stoppa la mediazione del Papa

... 'Nessun ruolo di mediazione per il Papa , èè credibile'. Kiev esclude quindi la possibilità di una mediazione vaticana per risolvere il conflitto militare in territorio ucraino. ...Al summitci saranno Vladimir Putin e Xi Jinping, mentre è arrivato il ministro degli Esteri russo Lavrov... ha affermato: 'Nessun ruolo di mediazione per il Papa, ècredibile'. Kiev esclude quindi la possibilità di una mediazione vaticana per risolvere il conflitto militare in territorio ...

Podolyak: Papa filorusso, non può mediare. Russia: “Ucraina studia ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il potere di Kiev se la prende di nuovo con Papa Francesco, una delle pochi voci che si levano con continuità a favore di una trattativa e di una sospensione delle ostilità tra Russia e Ucraina. La sc ...Mykhailo Podolyak, capo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una lunga e polemica conversazione con Oksana Kharkovska sul Canale 24 dell'Ucraina - rilanciata dal sito di informazi ...