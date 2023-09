(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Labitalia) -oggi, con il saluto del ministro del made in Italy, Adolfo Urso,- The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale di Italian Exhibition Group dedicato all'industry orafo-gioielliera, sino a martedì 12, nel quartiere fieristico di Vicenza. "Ancora una volta la kermesse vicentina offre l'occasione per valorizzare un comparto in grado di portare il nostro Paese tra i primi 10 esportatori mondiali di gioielleria e oreficeria, grazie alla sua capacità di resistere e andarei momenti più difficili: e di quasi 10 miliardi il valore delle esportazioni del 2022 in aumento del 40,0% sul 2019, anno di riferimento pre-Covid. Il governo ha guardato da subito al vostro settore con estremo interesse e favore perché siete in grado di racchiudere l'essenza del Made ...

Cerimonia di apertura nel ricordo di Lorenzo Cagnonioggi, con il saluto del ministro del made in Italy, Adolfo Urso, Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale di Italian Exhibition Group dedicato all'...... con molta calma, spazio sui loro canali più istituzionali, come gallerie, musei,. È ... L'opera era statail 28 giugno e rappresentava "l'umanità di oggi, chiamata a esprimere il suo ...La giornata iniziale saràda Paolo Gentiloni, Commissario per gli affari economici e ...Confindustria Emilia Area Centro - L'Assemblea Generale di Confindustria si svolge a Bologna. ...

Fiere, inaugurata Vicenzaoro september, oltre 1.200 brand espositori da 34 Paesi La Gazzetta del Mezzogiorno

Inaugurata oggi, con il saluto del ministro del made in Italy, Adolfo Urso, Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale di Italian Exhibition Group dedicato all’indust ...ALBA – Il Museo del Tartufo di Alba, in occasione della 93ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, presenterà un progetto fotografico di Steve McCurry.