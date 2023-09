Fiat - L' impianto algerino sarà operativo da dicembre

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il gruppo Stellantis conferma le tempistiche del progetto per la produzione di veicoliin Algeria: i lavori per la costruzione dell'di Tafraoui, alle porte di Orano, sono stati completati nei tempi stabiliti. Le attività industriali verranno avviate entro la fine dell'anno ela prima500 dovrebbe uscire dalle catene di montaggio a. Visita ministeriale. Ulteriori conferme sono arrivate dal ministro dell'industria, Ali Aoun, che proprio ieri ha visitato lo stabilimento insieme ad altre autorità e ha partecipato a una riunione con i dirigenti locali per esaminare i punti cardini del progetto e le fasi di avanzamento. "Laa Tafraoui è un'iniziativa strategica che gode del sostegno delle autorità nazionali e locali, perché è coerente con la nostra ...

