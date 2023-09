Fiamme Gialle Sabaudia | il doppio azzurro Sartori-Rambaldi vola alle Olimpiadi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 settembre 2023) Matteo, pontino doc della Sezione Giovanile delle, e il finanziere Lucaspediscono direttamente il “di Parigi 2024 (leggi qui). I due alfieri dellein gara ai Mondiali Assoluti di Canottaggio a Belgrado, con una prestazione magistrale in semifinale, si piazzano in seconda posizione dietro solamente all’Olanda e accedono alla finalissima di domenica prossima, prevista per le 13.39. L’accesso tra le prime sei nazioni della specialità garantisce all’Italia il pass olimpico e con questa certezza in tasca, i due Azzurri potranno presentarsi alla lotta per le medaglie con la giusta concentrazione. Con il pass ottenuto grazie a Matteo e Luca ...