Fi | Tajani | ' oggi si ricomincia guardando al futuro'

Leggi Anche Decreto baby gang,boccia lo stop ai cellulari: 'Non risolutivo, se lo fanno ... un limite che sembra invece essere assente in molti ragazzi diIntanto la nostra vita di ...a sua volta di quei vessilli ha bisogno per suggellare una linea di continuità con le ... Chiariamolo subito:i soldi per raggiungere il tetto minimo di pensioni non ci sono. Lo scoglio da ...Agli attacchi ricevuti dai vertici dell'esecutivo italiano ha rispostola portavoce della ... In particolare a Salvini, Meloni enon vanno giù due punti specifici delle nuove regole di ...

Visita del Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani in Cina e ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Gaeta, 8 set. (Adnkronos) – “Ci sono più mille giovani, ed è la dimostrazione che godiamo di ottima salute. Ci stiamo preparando per le europee con la convinzione di poter ottenere un buon risultato a ...La premier Giorgia Meloni avrà un bilaterale con il premier cinese Li Qiang, a margine del summit G20 i cui lavori si apriranno domani a New Delhi. L'incontro è stato ...