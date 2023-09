Festa patronale alla “Madonna del Bosco”

DI RONCARO Venerdì 15 settembre 2023 Oratorio della Beata Vergine Addolorata Santa Messa alle 20.30 a cura di Don Giuseppe Volpati. Organizzazione a cura di Comitato Festeggiamenti di ...Molfetta -2023 8 - 9 - 10 settembre Con l'attesa sagra a mare culminano i festeggiamenti in onore della Madonna dei Martiri. Tanti appuntamenti tra tradizione, folklore, street food ...Molfetta -2023 8 - 9 - 10 settembre Con l'attesa sagra a mare culminano i festeggiamenti in onore della Madonna dei Martiri. Tanti appuntamenti tra tradizione, folklore, street food ...

Annullato il concerto di Giusy Ferreri, Anna Tatangelo salva la festa patronale di Cerignola FoggiaToday

Qui il programma. A Meda la Festa Patronale e la chiusura del Palio Grande attesa a Meda per la Festa Patronale e per la chiusura del Palio dei ragazzi. L’ ormai consueta gara di macchine a pedali per ...Morimondo in festa a settembre: molte le iniziative in calendario per un mese ricco di appuntamenti a partire da sabato 9 e domenica 10 con la Festa Patronale di Fallavecchia. Morimondo in festa con l ...