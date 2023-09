Festa della Madonna delle Grazie e Santa Lucia | a Baselice arriva Gianluca Capozzi

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoManca davvero poco per lain onoreorganizzata dalla Parrocchia San Leonardo Abate di. Un appuntamento molto sentito per la comunita’ fortorina che ha aspettato tanto prime di rivere con fede e passione l’evento. Il tutto, poi, portera’ a un altro appuntamento sentito e tanto atteso, il concerto di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

'Volevo parlare maleRai , ma non posso: vedo che tra il pubblico c'è il nostro amministratore delegato che è venuto ad ascoltare'. Ladel Fatto Quotidiano alla Casa del jazz di Roma inizia con una battuta di ...... a sorpresa, un messaggio scritto di - tre paginette - saluto alla primaazzurra dopo la morte di Silvio Berlusconi , 'Azzurra Libertà' in corso a Gaeta, che segna il 'ritorno politico'...Il percorsoVaraMadonnaConsolazione non subirà variazioni. Gli 'ostacoli' preventivati nelle scorse settimane sono stati, fortunatamente, risolti in tempo utile per la tradizionale processione del secondo sabato di ...

Rificolona 2023, tutti gli appuntamenti a Firenze e nei comuni intoscana

Oristano Stasera il Vescovo Roberto Carboni ha celebrato l’omelia in piazza al Rimedio, per la festa omonima. Dopo i saluti di rito Carboni elenca le suppliche che la comunità cristiana oristanese ...Nel Duomo di Napoli dal 18 al 26 settembre le celebrazioni per San Gennaro; la liquefazione del sangue il 19. La diretta televisiva su Canale 21.