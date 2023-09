Ferrero | 'La Juve non è solo calcio' VIDEO

"È tornata la pace con laAssolutamente, i rapporti sono ottimi. Il presidenteè stato a Nyon e ha ricevuto grande stima da parte della Uefa , quindi è tutto risolto". La Christillin ...: 'Lanon è soltanto sport' ' La Juventus non è solo sport - ha dichiarato il presidente Gianluca- ma anche intervento educativo e sul sociale. È anche la forza del calciatore in ......bianconera ha ridisegnato il management con l'inserimento del nuovo presidente Gianlucae l'... "Io mi sento ancora della, non c'è bisogno di avere un ruolo in società". Nuova società La ...

Ferrero: "La Juventus non è solo sport. Nel sociale..." Tuttosport

Evelina Christillin, grande tifosa della Juventus nonché membro del consiglio UEFA, ha parlato ai microfoni di TvPlay: "È tornata la pace tra Juve e Uefa Assolutamente, ...Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano Giovedì 7 settembre: notizie Serie A La Juventus si allena in vista del match c ...