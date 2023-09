Ferragni | oggi il matrimonio di Francesca con Riccardo Nicoletti

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 settembre 2023) La sorella di Chiarasi sposa, nozze blindate nel castello Chiaraè “pronta a piangere tutte le lacrime” per ildella sorellache, sabato 9 settembre, sposa in provincia di Piacenza – lo storico compagno. “Sono emozionatissima”, dice Chiarasu Instagram. La sorella della sposa interverrà, presumibilmente durante la cerimonia, con un “discorso” ancora in preparazione. Le nozze blindate vanno in scena nel castello dei Conti Zanardi Landi nel borgo di Rivalta. ‘Mistero’ sulla lista degli invitati, scontata l’adozione di misure ‘speciali’ per proteggere gli sposi e la cerimonia: niente foto e video sui social saranno pubblicate dagli invitati, almeno fino all’ok della coppia. Insomma, ...