Ferirono un ragazzo lanciando una bici dai Murazzi | tre condanne Dai baby criminali tante scuse | nessun pentimento

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Niente messa alla prova. Il tribunale dei minori di Torino ha condannato per tentato omicidio i tre adolescenti, due ragazzi e una ragazza, che la sera del 21 gennaio lanciarono unacletta dalla balaustra dei, colpendo alla testa lo studente universitario Mauro Glorioso. Lesono rispettivamente 9 anni e 9 mesi per il giovane oggi maggiorenne ma 17enne all’epoca dei fatti, 9 anni e 4 mesi per il 15enne e 6 anni e 8 mesi per la ragazza. La Procura aveva chiesto 13 anni per il 17enne e 9 anni per il 15enne e la ragazza. La difesa aveva invece chiesto la messa in prova per tutti. Condanna per lalanciata ai“È una pena molto significativa per dei minori, che non si dà spesso, che ci insegna ancora di più che quando si valuta con cognizione e capacità, anche a legislazione ...