Femminicidi senza fine Lo Stato non fugga

(Di venerdì 8 settembre 2023) Marisa Leo ha 39 anni e lavora nella cantina Colomba Bianca di Mazara del Vallo. Ha incontrato l’ex marito, Angelo Reina, tra Mazara del Vallo e Marsala, nel Trapanese nella sua azienda agricola di famiglia. Lui le ha sparato addosso colpi di fucile, forse tre, e poi si è tolto la vita. Sono 79 le donne ammazzate da inizio anno a oggi. In 61 casi l’omicidio si è consumato in ambito familiare-affettivo Così sono 79 le donne ammazzate da inizio anno a oggi. Sono i dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Servizio Analisi Criminale tra l’altro tiene sotto osservazione tutti gli episodi delittuosi che integrino fattispecie riconducibili alla violenza di genere. In 61 casi l’omicidio si è consumato in ambito familiare-affettivo: 38 hanno trovato la morte per mano di compagni o ex partner. Poiché in questo caso l’assassino non è un uomo straniero si sono placate, quasi ...

Marisa è l'ultima vittima: perché non si riesce a far diminuire il numero dei

Chi “si toglie la vita”, espressione gentile, dopo averla tolta a lei, è la conferma dello spirito che anima l'assassino: perfino chi è pronto a “togliersi la vita” non è disposto a “lasciarla” alla d ...La Camera approva in via definitiva l’inasprimento delle norme. Il Pd sceglie l’astensione: nessun passo avanti nella prevenzione ...