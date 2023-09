Femminicidi in Trentino | chiesta al Csm l’apertura di una pratica sulle condotte dei magistrati

(Di venerdì 8 settembre 2023) Finiscono all’attenzione del Consiglio superiore della magistratura i casi dio che si sono consumati ad agosto inAlto Adige. Le consigliere laiche Claudia Eccher, in quota Lega, e Isabella Bertolini, Fratelli d’Italia, hanno infatti depositato la ridi apertura di unaper gli omicidi di Mara Fait, Iris Setti, e Celine Frei Matzhol. L’intenzione di chiedere l’intervento de Consigliodeiche si sono occupati di questi casi era già stata annunciata . Ora la riè stata formalizzata al Comitato di presidenza; ora che il Csm ha ripreso l’attività dopo la pausa estiva. Il Csm indaga sui casi di Mara Fait, Iris Setti e Celine Frei Matzhol “Come già anticipato nei giorni immediatamente ...

Di seguito, una scheda con iavvenuti in ambito affettivo - familiare dall'inizio dell'... in, dove si è costituito. Così è morta Mara Fait , 63 anni, infermiera in pensione di ...Numeri che confermano l'emergenza: nello stesso periodo dello scorso anno, ierano stati 81. Un allarme che attraversa l'intero Paese, dalalla Sicilia , con i killer che quasi ...'I recenti fatti di cronaca riguardanti diversi, che particolarmente hanno funestato il- Alto Adige e, da ultima, la notizia del terribile stupro di gruppo di Palermo hanno sconvolto l'Italia e ci impongono un'accurata ...

La dedica delle donne siciliane del vino è stata rilanciata sui social dell’Associazione nazionale che ricorda che si tratta “del secondo caso di femminicidio in pochi anni, dopo Donatella Briosi, che ...Valutare le condotte dei magistrati che si sono occupati delle vicende di Mara Fait, Iris Setti, e Celine Frei Matzhol, le tre donne vittime di femminicidi in Trentino Alto Adige. (ANSA) ...