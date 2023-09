Feminicidio nel Pescarese. Il compagno al gip "Sono innocente'

Leggi su agi

(Di venerdì 8 settembre 2023) AGI - "Ha risposto alle domande del giudice. Si è dichiarato, come ha sempre fatto. Ciaccertamenti e approfondimenti da fare da parte della difesa, li faremo". Lo ha detto ai cronisti l'avvocato Massimo Galasso, difensore di Mirko De Martinis, il 47enne rinchiuso in carcere da mercoledì scorso a Pescara per l'omicidio della compagna, Alina Cozac, 40 anni, strangolata alle prime ore dell'alba del 22 gennaio scorso nella loro casa di Spoltore (Pescara). De Martinis, accusato di omicidio volontario aggravato, è stato interrogato questa mattina dal gip del Tribunale del capoluogo adriatico, Giovanni De Rensis. Presente all'interrogatorio anche il procuratore aggiunto, Anna Rita Mantini. Il delitto è stato scoperto grazie alle indagini a seguito di un decesso che, inizialmente, sembrava dovuto a cause naturali. Era stato lo stesso De ...