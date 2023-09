Fedez e Facchinetti | folle serata alle nozze dell' amico Cosa è successo

Emily Ratajkowski in topless mostra il segno del costume 08/09/23 Nozze pazze,canta nella fontana cone la Ferragni 07/09/23 Fotogallery - Dai Ferragnez alle Nargi, ecco il primo giorno dei baby vip a scuola 07/09/23 Fotogallery - Belen Rodriguez in topless ...Fotogallery - Valerio Scanu e Luigi Calcara, sfoglia l'album di nozze social 08/09/23 Nozze pazze,canta nella fontana cone la Ferragni 07/09/23 Fotogallery - Dai Ferragnez alle Nargi, ecco il primo giorno dei baby vip a scuola 07/09/23 Fotogallery - Belen Rodriguez in topless ...Fotogallery - Chiara Ferragni efesteggiano il quinto anniversario di nozze 08/09/23 Nozze pazze,canta nella fontana cone la Ferragni 07/09/23 Fotogallery - Dai Ferragnez ...

Nozze pazze, Fedez canta nella fontana con Facchinetti e la Ferragni TGCOM

Tra gli invitati al matrimonio dell'imprenditore Eugenio Scotto c'erano anche Fedez e Francesco Facchinetti, che a fine serata hanno dato spettacolo nella fontana della villa, dove si svolgeva l'event ...Al matrimonio di Eugenio Scotto e Cecilia Malannino erano presenti tantissimi invitati VIP ieri: Fedez con Chiara Ferragni, Facchinetti, Federico Rossi, Zero Assoluto e Bresh si sono tuffati in pisci ...