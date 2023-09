Favino che imita Guadagnino | la figaggine di Clooney e le irsute arrampicatrici sociali

(Di venerdì 8 settembre 2023) La cosa migliore che mi è arrivata da Venezia è un’immagine dell’alba. Prima che intorno al palazzo del cinema inizino ad arrivare i giornalisti per la proiezione delle otto, quando la struttura che quattordici ore dopo ospiterà le première mondane è abbandonata a sé stessa. È allora che arrivano le nuove poco ricche, le nuove mitomani, le nuovesocial(i), le nuove parvenu. Quelle che sono partite prima dell’alba, da qualche stanza in subaffitto, pensione a una stella, forse persino da Mestre, e sono arrivate lì, vestite incongruamente da sera, ma l’incongruità è solo apparente. Sono vestite da gran sera perché ora si metteranno ad autoscattarsi con angolazione strategica con la quale, sotto le loro scarpe scomode, si veda il tappeto rosso, ed eccole lì che potranno mettere in vetrina (cioè: postare sui social) la falsificazione di sé stesse sul red ...

Lubo è un nomade, un artista di stradanel 1939 viene chiamato nell'esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un'invasione tedesca. Poco tempo dopo scopresua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di prendere i loro tre figli piccoli, strappati alla famiglia in quanto Jenisch, come da programma di rieducazione nazionale per i bambini ......con la straordinaria presenza del regista Mario Martone e dell'interprete principale Pierfrancesco. L'evento 'Amicizia Sociale: Incontrarsi nel Giardino' prende il nome dall'omonima mostra...... a cominciare da 'L'ultima notte di Amore', emozionante thriller ambientato in una Milano notturna in cui il protagonista, Pierfrancesco, è un poliziottovive la sua ultima notte prima del ...

Favino che imita Guadagnino, la figaggine di Clooney e le irsute arrampicatrici social(i) Linkiesta.it

Ma Pierfrancesco Favino lo ha visto il Ferrari di Michael Mann Più si trascina la polemica sulla scelta di Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari, più il dubbio viene, perché il j’accuse di uno dei no ...L'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è quasi giunta al temine e tra i 23 film in concorso per la vittoria del Leone D'Oro ci sono anche sei titoli italiani. È la prima volta che così ...