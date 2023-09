Fascina “Ancora troppo forte il dolore per la scomparsa di Silvio”

(Di venerdì 8 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Cari amici, giovani forzisti, giovani berlusconiani, avrei voluto essere lì con voi in occasione della festa Azzurra Libertà ma in me èilper la tragicadell’uomo che ho amato, che amo e che amerò per l’eternità, per poter partecipare con gioia e spensieratezza a un evento politico. Ciononostante, anche per ringraziarvi delle tantissime richieste di partecipazione che mi avete fatto pervenire, ci tenevo a trasmettere a tutti voi il mio più caloroso ed affettuoso saluto”. Così Martanel messaggio inviato alla Festa dei Giovani del partito a Gaeta.(ITALPRESS).– Foto: Agenzia Fotogramma – L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gaeta, 8 set. (Adnkronos) - "Ci danno sempre per morti, dal 1994", dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, "Sembra suonino le campane per noi", ...