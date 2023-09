Quanto agli altri prodotti, l'indicesegnala quotazioni in calo del 3,1% per gli oli vegetali ad agosto, invertendo in parte il rialzo del 12,1% di luglio; quello di girasole scende di quasi l'8%,...... i rinnovati giochi e gli originali pupazzi componibili daSchwarz, la magia, la meditazione e ...ascensionale della vita sociale dell'intera metropoli non può non finire col pagare un. Lo si ...Siamo in presenza di una persistenza di carenza di cibo: secondo gli ultimi datisiamo passati ... petrolio e gas - sono completamente vietate, ildi mercato di questi fossili nel bilancio ...

Fao, +9,8% prezzo riso ad agosto, il più alto da 15 anni Agenzia ANSA

In un contesto di generale abbassamento dell'indice Fao di prezzi alimentari ad agosto, il riso è invece aumentato dal 9,8% su base mensile, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 15 anni. (ANS ...Lo comunica la FAO, spiegando che si tratta del prezzo più alto del riso negli ultimi 15 anni.