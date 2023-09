Fan di Putin | sovranista e candidata di FdI | chi è Irina Osipova | la russa che ha vinto il concorso per lavorare in Senato

(Di venerdì 8 settembre 2023) Una passione per la politica italiana, o meglio per la destra italiana, l’entusiasmo per Vladimire la vicinanza a gruppi neonazisti russi affiliati alla Wagner. L’identikit della 35ennelo restituiscono foto e commenti che la stessa ha disseminato sui profili social. A completare il curriculum, dal prossimo primo novembre, ci sarà un nuovo impiego: la donna, nata a Mosca nel 1988 e che ha ottenuto anche la cittadinanza italiana, sarà assunta dalè arrivata 78esima al, bandito nel 2019, per l’incarico di coadiutore parlamentare. Contattata dall’Adnkronos per commentare l’assunzione, ha replicato: «Non voglio parlare con i giornalisti». Le procedure di selezione, che mettevano a bando 60 posti, si sono concluse lo scorso anno. A quanto ...

Una passione per la politica italiana, o meglio per la destra italiana, l'entusiasmo per Vladimire la vicinanza a gruppi neonazisti russi affiliati alla Wagner . L'identikit della 35enne Irina Osipova lo restituiscono foto e commenti che la stessa ha disseminato sui profili social. A ...... è noto: classe 1988, nata a Mosca, è figlia di Oleg Osipov, per anni direttore del Centro russo di scienza e cultura di Roma, Irina è un nome conosciuto soprattutto nella capitale, accesa...... il suo è infatti un nome conosciuto soprattutto nella capitale, visto che è un'accesa...social le immagini con Salvini ritratto nella piazza Rossa con la maglietta raffigurante il volto die ...

Fan di Putin, sovranista e candidata di FdI: chi è Irina Osipova, la ... Open

La figlia 35enne ha superato un concorso per adiuvante parlamentare al quale hanno partecipato 12mila candidati. In passato ha collaborato con Savoini. Ex ...Irina è un nome conosciuto soprattutto nella capitale, accesa fan putiniana e sovranista ... Salvini ritratto nella piazza Rossa con la maglietta raffigurante il volto di Putin e scatti come quello ...