FA’ LA TUA SCELTA – WWE PAYBACK 2023

(Di venerdì 8 settembre 2023) EGEMONIACon la vittoria dei titoli di coppia, il Judgment Day ha letteralmente sostituito in tutto e per tutto Il Bloodline.Inoltre se vogliamo fare un paragone, la stable nata dalla mente folle di Edge, ha esteso il concetto di fazione dominante, installando le loro basi anche ad NXT con Dominick attuale North American Champion.E come se non bastasse, c’è anche una valigetta nelle mani di Damien Priest.In pratica non c’è territorio WWE libero dalla presenza del Judgment Day.Sarà importante seguire gli sviluppi che vedono JD McDonagh come una specie di intruso per gli altri ma non per Finn Balor.Il suo coinvolgimento aè risultato fondamentale come quello di Dominick e Rhea.E quanto successo a RAW non fa altro che alimentare i sospetti.La vittoria, seppur arrivata per un 5vs2 è stata più che legittima visto la stipulazione del match che non ...