F1 | Marko su Perez | “Non è concentrato perché è messicano” Poi prova a spiegarsi

(Di venerdì 8 settembre 2023) Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere le dichiarazioni del consigliere della Red Bull, Helmut, che durante un’intervista a Servus TV, si è lasciato andare ad un commento molto discutibile nei confronti di Sergio: “Checo èed è per questo che la sua testa non è concentrata come quella di Max Verstappen o Sebastian Vettel, ma le corse sono il suo forte e aveva un ottimo ritmo. Comeha tanti alti e bassi”. Le parole dell’austriaco non sono piaciute a molte persone, cosìhato a mettere una pezza parlando a Sky Germania: “Volevo dire che unha una mentalità diversa da un tedesco o da un olandese, ma chissà, magari è controllata”. SportFace.

Helmutin passato ha canzonato spesso il rendimento altalenante di Sergioalludendo al consumo da parte didella tequila, uno dei liquori 'tipo' del Messico. Raggiunto dalla testata ...Il commento di, che accusadi 'non concentrarsi abbastanza in qualifica' a causa del suo essere sudamericano, ha immediatamente indignato il web tra la rabbia di chi lo accusa di razzismo ...... Helmut, non si tira indietro ma questa volta nel mirino non c'è un pilota qualunque, bensì Sergio, compagno di squadra di Max Verstappen che come ben sappiamo è il pupillo di. ...

Perez, dietrofront Marko: "Nessun razzismo, mentalità diversa" | FP FormulaPassion.it

Soltanto pochi giorni fa Helmut Marko si era speso su Perez confermandolo per il 2024 in Red Bull, ma nelle scorse ore il consulente della società di Milton Keynes è uscito nuovamente allo scoperto, ...C'è aria di cambi per la Red Bull A svelarlo è il dirigente Helmut Marko, per quanto riguarda la prossima stagione ...