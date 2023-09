(Di venerdì 8 settembre 2023) Un G20 senza uno dei due Big. Al vertice di sabato e domenica a New Delhi Joe Biden non potrà stringere la mano a Xi Jinping. Il presidente cinese, senza alcuna spiegazione ufficiale, salterà il G20 indiano. È la prima volta da quando è diventato presidenteRepubblica popolare cinese. Il motivo? Potrebbe essere cercato nei dati economici del Dragone che peggiorano e deteriorano la leadership di Xi in casa. L’economia di Pechino va male, peggio delle aspettative e quando la seconda economia mondiale ha un problema, non resta certo nei confini asiatici. Gli ultimi dati sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso e avrebbero tenuto lontano Xi da New Delhi. Le esportazioni cinesi sono diminuite ad agosto 2023 dell'8,8% su base annua (il quarto mese consecutivo di) e le importazioni sono scese del 7,3% ...

...dei cereali ucraini solo quando saranno totalmente eliminate le restrizioni all'russo di ... la previsione è di 466 milioni di tonnellate, con undell'1,7% rispetto alla stagione di ...In più, l'cinese inconferma la debolezza della domanda globale. Negli Usa, i sussidi alla disoccupazione sui minimi da febbraio alimentano i timori su tassi d'interesse che potranno ...La produzione industriale tedesca in, così come i dati sul pil dei principali Paesi, confermano le difficoltà della Germania, mentre l'cinese intradisce la debolezza della domanda ...

Export in calo, Yuan in calo, conti in calo. I numeri della Cina in crisi Panorama

Il modello industriale della Germania è entrato in crisi per l'eccessivo affidamento sulla domanda di Pechino e l'esposizione delle sue case automobilistiche ...I dati Nomisma presentati agli stati generali del biologico organizzati a Sana in collaborazione con FederBio e AssoBio ...